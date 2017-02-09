H5N6指鴨為鵝？農委會：禽隻種類不影響防疫措施
農委會日前從花蓮1隻死亡幼禽身上驗出H5N6禽流感，透過照片指認幼禽的種類是鵝，但民間看法認為，該幼禽應是鴨而非鵝。對此，農委會承諾要驗禽體DNA確定種類，無奈現在卡在禽流感檢驗的業務繁重，給不出檢驗出爐的時間表，但強調不論禽隻種類為何，都不影響防疫措施。
農委會防檢局局長黃㯖昌表示，當初透過照片給幾位畜產專家進行判定，得到的結果是幼鵝，在對外公布前，還有召開在禽流感專家會議，也確認是鵝，與會專家包括農委會副主委黃金城、台大獸醫專業學院教授王金和、台大獸醫專業學院教授蔡向榮、中興大學獸醫系名譽教授謝快樂等。
黃㯖昌指出，此事有通報世界動物衛生組織(OIE)，在OIE分類當中，鴨、鵝、雁都同屬雁鴨科，且OIE未當作疫情，認為是野鳥個案。但目前防疫政策是針對周遭所有禽場進行採驗，並封鎖花蓮地區的水禽，不得運往其他縣市屠宰，鴨或鵝算是水禽，不論禽體確切種類為何，對防疫政策都沒有影響。
農委會副主委黃金城表示，幼鵝或幼鴨，從外觀並不易區別，也不影響防疫執行，有關單位皆針對當地禽場進行地毯式的搜查，既然外界對是鵝是鴨有疑慮，農委會也會將把禽體DNA送往台灣大學做檢驗。
農委會家衛所所長杜文珍指出，必須分離出純化的DNA才能送給台大，避免禽流感病毒散播出去，由於防疫優先，同仁都還在積極檢驗花蓮當地禽場的檢體，確認有無感染禽流感，會盡快處理，DNA何時能送台大，目前尚無確切時間表。
(中時)
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