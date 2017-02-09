寒流發威 苗栗體感溫度3度

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寒流發威，東北季風也增強，台中市長林佳龍（右二）9日視 察一處市政建設工地時，一陣冷冽寒風吹起，頓時沙塵瀰漫、寒風徹骨。根據氣象局資料，10日西半部最低溫下探至10℃，新竹市、彰化縣、苗栗縣體感溫度最低溫3℃，民眾一定要注意保暖。（黃國峰攝）

寒流發威，東北季風也增強，台中市長林佳龍今日視察一處市政建設工地時，一陣冷冽寒風吹起，頓時沙塵瀰漫、寒風徹骨。根據氣象局資料，10日西半部最低溫下探至10℃，新竹市、彰化縣、苗栗縣體感溫度最低溫3℃，民眾一定要注意保暖。

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