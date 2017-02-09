金大、聯大簽約 交換學生異地學習
國立金門大學與國立聯合大學昨簽署2校學生交換學習協議，期待在促進校際合作與交流下，共同擴展學生跨領域學習視野。
聯大校長蔡東湖帶領主任秘書黃淑玲、教務長黃素真及共同教育委員會主任委員張良漢等人出席簽約儀式。金大方面則由黃奇校長率同副校長陳建民、陳奇中及校內行政主管與會觀禮。
黃奇表示，1972年建校的聯合大學，歷史悠久、學系組成多元，由早期技職體系到現在高教體系，經過多年深耕與發展，已是國內頗負盛名的綜合型大學，過去幾年在國際學生、大型計畫、專題研究計畫及產學合作等方面都有顯著績效，這些都值得金大學習交流。
黃奇也介紹金大的成立沿革、系所組成及辦學成效，包含來自金門縣政府、旅外僑領對金大的支持，使金大這幾年的校務有良好的發展。黃奇更期許透過2校的合作交流與資源共享，共同加強雙方在學術研究與教學的正向能量。
蔡東湖也表示，這次簽署校際交流協議將著重在教學、研究、資源的分享與交流，共同提升雙方學術能量。未來每學期金大與聯大將各自提供5名交換生員額，讓2校學生有更多機會異地、跨領域進行交流與學習。
蔡東湖也進一步就聯大中、長期發展進行簡介，並強調該校正努力透過結合醫學與工業2大領域技術，來推動學術發展及學生專業學習，全力開發學術新藍海。
金大在簽約儀式後，安排學生校園導覽員介紹金大校園，並由觀光系學生在古寧頭、翟山坑道、水頭聚落等景區導覽解說，讓。讓蔡東湖校長一行對金門特有軍事及閩南文化，有更進一步的認識。
(中時)
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