法國一核電站爆炸 有人受傷

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法國弗拉芒維爾核電廠爆炸。（圖取自推特）

法國一核電站9日發生爆炸有人受傷。法新社稱，這是一起技術造成的事故。目前當局已採取措施防止幅射外洩。

報導稱,當地時間上午10時左右,位於英吉利海峽沿岸的一處法國弗拉芒維爾核電廠發生爆炸,爆炸已造成數人受傷。當局強調，爆炸不會造成幅射外洩的危險。

另有報導稱，核電廠爆炸時發生火警，至少7人因吸入濃煙不適，當局已派多輛救護車前往接載傷者。

(中時電子報)