陸將紀念228 陸委會盼公正看待史實
針對中國大陸今年將舉辦「228事件」70周年紀念活動，行政院大陸委員會副主委兼發言人邱垂正今天呼籲陸方公正客觀看待歷史事實。
中國大陸國務院台灣事務辦公室發言人安峰山8日表示，中國大陸相關部門今年會舉辦「228事件」70周年系列紀念活動。
邱垂正下午在陸委會例行記者會表示，中共當局應公正客觀看待歷史事實，才能真正理解台灣務實面對「228事件」歷史真相、追求公平正義的精神，以及「可以原諒、不能忘記」的態度。
他說，這可以成為兩岸共同珍視與努力的方向。
邱垂正表示，陸委會將持續關注中國大陸辦理相關紀念活動，並希望兩岸透過正常交流往來增進雙方在各方面了解認識。1060209
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。