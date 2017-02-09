陸將紀念228 陸委會盼公正看待史實

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針對中國大陸今年將舉辦「228事件」70周年紀念活動，行政院大陸委員會副主委兼發言人邱垂正今天呼籲陸方公正客觀看待歷史事實。

中國大陸國務院台灣事務辦公室發言人安峰山8日表示，中國大陸相關部門今年會舉辦「228事件」70周年系列紀念活動。

邱垂正下午在陸委會例行記者會表示，中共當局應公正客觀看待歷史事實，才能真正理解台灣務實面對「228事件」歷史真相、追求公平正義的精神，以及「可以原諒、不能忘記」的態度。

他說，這可以成為兩岸共同珍視與努力的方向。

邱垂正表示，陸委會將持續關注中國大陸辦理相關紀念活動，並希望兩岸透過正常交流往來增進雙方在各方面了解認識。1060209

(中央社)