聯大與金大簽訂合作 擴大培養校際交流
國立聯合大學與國立金門大學，兩校跨海簽署學生交流協議，由聯合大學校長蔡東湖與金門大學校長黃奇雙方代表簽署協議書。在平等互惠的原則下，促進校際合作，培養學生跨領域學習，及鼓勵學生校際合作與交流，讓學生有更多元的機會拓展學習的視野。
聯大校長蔡東湖表示，校際學術交流日益重要，加強學術、研究、教學、文化及相關人員多方交流是目前各大專校院積極努力的方向。而校方理工學院於2012年11月已與金門大學理工學院已完成簽訂院際合作協議書，跨出與金門大學交流合作的第一步。
而為推動兩校更多跨校合作機會，提升校際競爭力，本次簽署校際的學生交流協議，更希望藉由校與校的教學及研究、學習資源分享與交流，促進雙贏。因此，聯大與金大為鼓勵學生進一步實質交流、共享資源，未來每學期各自提供10名交換生額，讓兩校的學生有更多的機會跨領域交流與學習。
兩校學生交流協議書簽約儀式除由雙方首長共同簽署外，聯合大學主任秘書黃淑玲、教務長黃素真及共同教育委員會主任委員張良漢等主管也出席簽約儀式，金門大學則由校長率領兩位副校長及相關主管等人共同與會觀禮。
會後，安排聯大參觀金大校園，由觀光系學生導覽解說金門最具特色的翟山坑道，也走訪水頭聚落，對金門軍事及古厝文化特色有進一步認識及深刻印象。
(中時)
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