陸金價回溫 廣州有人花上千萬買金銀條
全球金價回暖，中國大陸黃金買賣似有回溫之勢。2016年底，廣州有人一口氣買下人民幣300萬元（新台幣約1380萬元）的黃金金條和白銀銀條，而大陸的金價在春節期間更明顯上漲。
羊城晚報報導，中國大陸金價在全球行情回暖及國內買氣攀升下，春節期間呈上揚走勢。1月28日大年初一當天是每公克267.8元，到2月8日便漲到276.1元，11天就上漲約3%。
報導指出，世界黃金協會數據指出，2016年全球黃金投資需求較2015年激增七成。其中，中國大陸連續第4年成為全球第1大黃金消費國。
廣州東山百貨主管表示，今年春節期間，營業樓層兩家金飾店的黃金銷售額，較2016年成長2.3%，高於預期。特別是重達1000克的雞年金條，早就被預定一空，而100克金條的生產量，更只能滿足40%的訂單。
此外，3至4克的小型金飾是老年客人用來送給晚輩的首選，假期裡可以賣出近200個。1060209
(中央社)
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