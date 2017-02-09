哈德遜劇院重生 傑克葛倫霍獻百老匯首演
紐約最古老劇院之一哈德遜劇院重獲新生，本月底將上演睽違近50年來首齣音樂劇，講述關於19世紀法國畫家塞拉的故事，男星傑克葛倫霍將獻上百老匯處女秀，演出塞拉一角。
路透社報導，哈德遜劇院（Hudson Theatre）在60年代淪為低級歌舞表演之地，1980年代成為舉行搖滾音樂會的場地，最近直至2015年，則成了千禧酒店（Millennium Hotels）舉行特別活動的地點。
如今以劇院身分再次重生，哈德遜劇院將演出「Sunday in the Park with George」，這是對1984年一部百老匯作品的重新詮釋，以雷平（James Lapine）的著作為基礎，詞曲由桑德海姆（Stephen Sondheim）負責。
「斷背山」男星傑克葛倫霍在剪綵典禮上說：「我對能在哈德遜劇院獻上百老匯音樂劇處女秀，感到很興奮。」
這齣音樂劇2月23日開演，預計將持續至4月23日。1060209
(中央社)
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