哈德遜劇院重生 傑克葛倫霍獻百老匯首演

紐約最古老劇院之一哈德遜劇院重獲新生,本月底將上演睽違近50年來首齣音樂劇,講述關於19世紀法國畫家塞拉的故事,男星傑克葛倫霍將獻上百老匯處女秀,演出塞拉一角。

路透社報導,哈德遜劇院(Hudson Theatre)在60年代淪為低級歌舞表演之地,1980年代成為舉行搖滾音樂會的場地,最近直至2015年,則成了千禧酒店(Millennium Hotels)舉行特別活動的地點。

如今以劇院身分再次重生,哈德遜劇院將演出「Sunday in the Park with George」,這是對1984年一部百老匯作品的重新詮釋,以雷平(James Lapine)的著作為基礎,詞曲由桑德海姆(Stephen Sondheim)負責。

「斷背山」男星傑克葛倫霍在剪綵典禮上說:「我對能在哈德遜劇院獻上百老匯音樂劇處女秀,感到很興奮。」

這齣音樂劇2月23日開演,預計將持續至4月23日。1060209

(中央社)