台灣燈會在雲林 虎科大光劍打卡送

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台灣燈會在雲林虎尾主燈區今天進入試營運第二天，吸引人潮滾滾，虎尾科技大學推出「Marker特區粉絲頁打卡按讚送光劍」活動，吸引民眾熱烈參加。

台灣燈會在雲林虎尾主燈區8日起3天試營運，第一天就吸引超過40萬人次參觀，今天依舊吸引人潮湧入。

虎尾科大新校區就在主燈區旁，參展面積1000多坪，以8公尺高老虎氣球主燈造型點亮現場，推出「機電光」劍，進場參觀民眾到虎科大攤位Marker特區，到粉絲頁打卡按讚，就可獲贈一支。

現場並展出「資管燈燈燈、財金宣傳、輪轉飛揚、隱翅蟲電動車、3D列印環保節能車殼、按藏玄機、環保花燈、會爬樹的蛇、小虎隊」等，民眾無法到場，還可透過即時影像，看到現場盛況。1060209

(中央社)