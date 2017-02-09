寒流來襲越晚越冷 淡水8.8度入冬最低

我要評比

最強寒流報到，中央氣象局觀測，傍晚淡水出現8.8度，刷新入冬以來低溫紀錄，共有7個測站也打破該測站紀錄，而且越晚會越冷。

中央氣象局持續發布低溫特報，新北市、基隆市、台北市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、連江縣、金門縣、台南市、花蓮縣低溫都探10度。

隨著寒流持續影響台灣，今天晚間有7測站出現該測站入冬以來最低溫紀錄，分別是淡水8.8度、新屋9.8度、台北和板橋10.4度、梧棲11.4度，宜蘭和蘇澳11.4度，其中淡水的低溫更是入冬以來最冷紀錄。

氣象局提醒，這波寒流將持續發威到下週一，而且越晚越冷，提醒民眾做好保暖措施，沿海農業和養殖漁業也要注意防寒避免農損。1060209

(中央社)