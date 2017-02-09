中職戰日本國家隊 洪總：展現贏球企圖心

桃捷董事長劉坤億(右起)、桃園市長鄭文燦、Lamigo領隊劉玠廷及總教練洪一中一起展示本季口號「捷Speed」，為球隊加油打氣。(范揚光攝)

中華職棒將組成聯軍前往福岡，在2月28日、3月1日與日本經典賽國家隊進行2場交手，Lamigo桃猿隊總教練洪一中再度領軍出征，參賽球員名單也在今天(9日)下午出爐，洪總說：「出去就是代表中華職棒，希望球員把這個比賽看重一點。」

中職今天公佈「2017中職日職對抗賽」名單，25人名單中包括12名桃猿球員、5名中信兄弟球員、4名富邦悍將球員，以及4名統一獅球員，另有1名兄弟洋投人選未確定，雖然少了參與經典賽的國家隊成員，但猿隊主力都入列，加上其他沒打經典賽的「遺珠」和新秀，陣容同樣可以期待。

去年同樣在季前舉行的中職日職對抗賽，中職聯隊分別以0比5、3比9落敗，這次仍由洪一中領軍，他說：「不會特別要求輸贏，但希望球員都能盡力，要讓人家感覺，我們有贏球的企圖心。」雖然離職棒球季開打還有約一段時間，洪總說：「希望大家能為這個比賽前提前調整。」

(中時電子報)