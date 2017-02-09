陸一汽前董座徐建一受賄獲判11.5年

北京市第一中級人民法院公開宣判中國第一汽車集團公司原黨委書記、董事長徐建一案，以受賄罪判處有期徒刑11年6個月。（圖／中新社）

以生產「紅旗」汽車而聞名的大陸長春第一汽車公司，前任董事長徐建因受賄案被判處11年6個月徒刑，同時沒收個人財產並追繳犯罪所得。

據新華社報導，北京市第一中級人民法院9日公開宣判中國第一汽車集團公司原黨委書記、董事長徐建一受賄案，該案查明徐建一在2000年至2013年擔任一汽集團總經理、黨委書記、董事長時期，以職務上的便利為長春市順航運輸有限公司法定代表人張強等在企業經營、職務調整晉陞等事項上提供幫助，直接或者間接非法收受他人給予的財物共計折合人民幣1218.974萬元（約合台幣5600萬），行為構成受賄罪。

報導說，鑑於徐建一到案後如實供述自己罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的部分受賄事實；認罪悔罪，積極退贓，贓款贓物已全部追繳，依法從輕處罰，遂做出上述判決。

徐建一1953年生，籍貫江蘇南京。吉林工業大學汽車系畢業，曾留學荷蘭獲工商管理碩士。1975年加入中國第一汽車集團，後曾出任任吉林省政府黨組成員、省長助理、吉林市人民政府市長，吉林省委常委、吉林市委書記、吉林市人大常委會主任等職。2007年12月轉任中國第一汽車集團公司總經理，3年後再升任董事長兼黨委書記。2015年3月接受中央紀委調查後不久遭開除黨籍與公職。

中國第一汽車集團公司（簡稱「中國一汽」）是中共建政後於1951年由前蘇聯協助興建的首家汽車製造廠，坐落東北吉林省長春市，曾被譽為「中國汽車工業的搖籃」。早年中共領導人座車與閱兵禮車「紅旗」汽車正是該公司生產，紅旗汽車曾數字改版後進入商用汽車市場但市場反應不佳，目前仍以官方使用為主。該公司於上世紀90年代初與德國福斯汽車與奧迪皆有合資企業，是大陸單一車種產量最大的公司。

(中時電子報)