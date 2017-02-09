「00後」浪潮正崛起 中國將迎來更大變革？

「00後」浪潮正崛起。圖為武漢武商廣場門前，00後少女裝扮成動漫角色。（中新社資料照）

世代更迭迅速，隨著80、90世代出生的人逐漸成為中國的消費主力後，緊接著更年輕的「00後」浪潮即將開始驅動新的商業模式，形塑全然不同的價值觀，他們這一代被指將為中國社會帶來更大的變革。

《日本經濟新聞》近來一篇評論寫道，指出中國25歲以下的人口有近5億人，其中出生於90年代的人被稱為「90後」；而這些人大多是獨生子女，其父母則為生於10年文革的「70後」。

評論中稱，70後這一代父母努力打拼賺錢，用菁英教育的方式培養90後年輕人，如今這一代的人陸續在社會中嶄露頭角；而更年輕的00後也即將跟進，他們成長於智慧手機的「網路一代」，對新事物有更大的包容性，想法也比90後更靈活，「將為中國社會帶來更大的變革。」

事實上，中國青少年研究中心就曾發表一項研究，從各方面去洞察00後的特性輪廓，並與90後進行比較。結果發現00後的個人財富與消費水平都高於90後，他們追求更好的生活，且擁有手機和電腦的比例相當高。

在這樣的脈絡下，00後年輕人未來勢必會成為整個中國消費市場的主力，但也因他們掌握更多科技資源，擁有與過去世代不同的獨特觀點，如何與其思想接軌，絕對是一重要課題。

(中時電子報)