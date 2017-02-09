沉迷賭博欠債 醫院保全監守自盜

我要評比

在基隆醫院擔任保全的顧姓男子，因沈迷賭博積欠債務，竟趁深夜值班時闖進辦公室，竊取百萬金飾變賣，警方日前逮捕顧男，訊後送辦。

警方調查，被害人因尚在申辦銀行保險櫃，才會將黃金項鍊和墜子暫放在置物櫃內，認為醫院有聘請保全，加上辦公室並非開放空間應該不會遭竊，沒想到前往察看時卻不翼而飛。

警方1月22日獲報後，立刻調閱監視器畫面，發現顧姓保全趁著深夜四下無人闖入辦公室，每次都是空手進去，出來時不是抱著箱子，就是腋下夾著物品，懷疑顧男涉有重嫌，員警前往醫院打算詢問顧男案情時，他卻已不知去向。

由於犯案當時農曆過年將至，警方研判顧男應該會返家探視親人，經派員多日埋伏，見顧男返家探親，立即上前將他逮捕。

顧男供稱，因平日沉迷賭博，積欠地下錢莊債務，雖擔任保全有固定收入，但仍入不敷出，才會鋌而走險犯案，且金飾也已變賣換現花費殆盡，警方訊後依竊盜罪嫌，將顧男函送法辦。

基隆醫院表示，第一時間已要求保全公司解聘顧男，並依照契約罰扣當月維安費，至於財務損失，也會依契約要求廠商負起全部責任。1060209

(中央社)