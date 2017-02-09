閻家驊涉賭 北檢擴大偵辦

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台灣啤酒籃球隊總教練閻家驊涉及運動簽賭案。檢警調查，閻家驊疑與一名蔡姓組頭互動密切，是否有球員涉賭還待釐清，全案擴大偵辦中。

全案原是新北地檢署在調查一宗簽賭案件時，檢警調查意外發現閻家驊與蔡男互動密切，涉及簽賭，被檢方依涉犯賭博罪，諭令新台幣50萬元交保。

檢警昨天搜索閻家驊與蔡姓組頭的住處，並約談閻到案；此外，閻家驊的女友及蔡姓組頭妻子，則以證人身分前往台北地檢署赴訊，釐清相關金流狀況，閻應訊時否認涉賭。

檢警調查，閻家驊前年擔任瓊斯盃中華隊領隊期間，疑似涉嫌透過蔡姓組頭進行網路簽賭，涉簽注國內外的職棒及職籃賽事；檢警也根據蔡姓組頭過去涉犯賭博的法院判決發現，他參與運動網站簽賭，會員若未簽中，蔡可收取95%賭資。1060209

(中央社)