寒流發威體感2度 中南部日夜溫差逾10度

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氣象局持續發布低溫特報，明天北部低溫探攝氏9度，中南部也只有10到12度，但中南部陽光露臉後溫差大，高溫有19到23度，部分地區溫差逾10度。

今年最強寒流來襲，中央氣象局持續發布低溫特報，新北市、基隆市、台北市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、連江縣、金門縣、台南市、花蓮縣，低溫下探10度。

氣象局表示，今天入夜後氣溫持續下滑，今晚到明天清晨北部低溫下探9度，體感溫度2到6度，白天高溫也只有13、14度，整天感覺冷颼颼。

氣象局提醒，這波冷空氣水氣少，中南部日夜溫差尤其大，像是中部明天清晨低溫10度，白天高溫可以達到19度；南部清晨12度，陽光露臉後溫度可飆升到23度，溫差幅度超過10度以上，心血管病和及年長者要留意。1060209

(中央社)