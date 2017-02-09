國道火燒車釀1死 死者身分待查

國道3號台南六甲路段今天下午傳出兩車車禍後，其中的自小客車起火，車上1人被燒死的事故。由於死者身分難辨，警方初判可能是女性，事故原因也仍在釐清。

台南市政府消防局在下午2時許接獲通報，在國道3號南下328公里附近傳出火燒車事故，隨即調派消防車及救護車前往救援。消防人員抵達現場時，發現自小客車已出現明火，車內有1人受困；但火勢撲滅後，發現車內人員已經當場死亡。

警方初步調查發現，貨車與自小客車車禍後，貨車翻覆、自小客車起火，後車廂毀損嚴重。33歲貨車司機李姓男子意識清楚，全身多處擦傷，被送往醫院救治。

李男向警方表示，原本開在中線車道，準備變換到內線車道時，不知道內線車道的白色自小客車為何速度減慢，他反應不及就撞上。

警方指出，在自小客車內並未找到死者的身分相關資料；透過車牌號碼聯絡上車主，車主表示已把車輛借給友人，至晚間為止仍在追查死者身分，確切事故原因也還要進一步鑑定。1060209

(中央社)