高市議會接待波特蘭姊妹會

波特蘭-高雄姊妹市協會今天拜訪高雄市議會，議長康裕成率議員熱情接待，康裕成說，波高兩市情誼如同好酒，愈陳愈香，歷久彌堅。

波特蘭-高雄姊妹市協會在會長波斯威克Bostwick的率領下抵市議會。

波、高姊妹市關係近30年，康裕成熱情歡迎每年此刻必定重逢的好朋友，也歡迎他們參加高雄燈會和提燈遊行，體驗燈節的趣味和熱情的民情風俗文化。

康裕成指出，波、高兩城市情誼持續近30年，堅不可破，已成為彼此信賴的好朋友，更有最誠摯的手足關係。

她盛讚波特蘭的美麗及獨特魅力，對當地龍舟賽和玫瑰花車遊行留下深刻印象，並見證雙方政府和人民的合作下所發展的珍貴友誼，盼跨越太平洋兩岸的姊妹情緣，隨著來往時間，更形穩固、茁壯到永遠。1060209

(中央社)