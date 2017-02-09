燃放炮竹鬧元宵 小心PM2.5濃度飆高

一年一度的元宵節將在本周六登場，各地舉辦許多慶祝活動，其中又以「北天燈、南烽炮、東寒單」最為著名，但除了環境汙染外，大量燃燒炮竹恐造成PM2.5（細懸浮微粒）、PM10（懸浮微粒）濃度飆高，呼吸道敏感族群不得不慎。

蜂炮的活動起於清朝，當時台南鹽水區瘟疫流行，居民向當地的「關聖帝君」（關公）祈求平安，並依占卜結果，在元宵節晚上，請出廟中的周倉爺開路，關聖帝君殿後，一路燃放炮竹，繞鎮一晚，後來逐漸演變為一個傳統。

台東元宵節炮炸寒單爺，則始於民國40多年，相傳寒單爺是掌管錢財的財神爺，出巡代表帶來吉利，扮演的人會在頭上綁頭巾，穿紅色短褲，赤裸上身，站在轎子上接受民眾用鞭炮轟擊，據說是為了驅寒，又或者是為彰顯寒單爺的英姿。

但根據環保署監資處資料顯示，去年元宵節舉行炸寒單活動，台東地區的PM10濃度，從每立方公尺20多微克，飆升5倍，到每立方公尺100多微克，PM2.5濃度更從每立方公尺10微克左右，來到每立方公尺68微克，幾乎快增加6倍，以空品指標AQI來看，已經達到對所有族群不良的「不良紅」等級。

環保署空保處長蔡鴻德指出，燃放炮竹不只PM2.5危害，還有VOC（揮發性有機物）等問題。環保署指出，爆竹施放過程產生的汙染物，可能會對眼睛與氣管造成刺激，產生呼吸系統傷害，提醒有氣喘及呼吸道問題的民眾，應遠離蜂炮施放現場，以免健康受到影響。

(中時)