六甲火雞場異常大量死亡　初步排除禽流感疑慮

六甲菁埔一處火雞場6日開始出現禽隻死亡，全場3900多隻火雞，剩不到500隻，禽舍內許多火雞奄奄一息，飼主懷疑是火雞吃的飼料出問題。（萬于甄攝）

火雞場飼主認為禽隻恐吃到有問題飼料，才會導致雞隻死亡，將有問題的飼料封存。（萬于甄攝）

飼主懷疑火雞吃的飼料出問題，而該邱姓飼料經銷商則認為是上游飼料製成源頭出狀況，相同配方製成的火雞飼料，顏色明顯不同，左邊被質疑是有問題的飼料，顏色較深。（萬于甄攝）

六甲菁埔一處火雞飼養場近日突然大量死亡，禽場內3900多隻火雞死傷剩不到500隻，損失200多萬，曾姓飼主懷疑是過年前進貨的飼料出問題，而邱姓經銷商則認為是上游廠商出包，希望學術單位能幫忙檢驗飼料。禽隻大量死亡也不能排除是禽流感，南市動保處將9日派員前往調查釐清。

飼養火雞20多年的曾姓飼主表示，火雞雞齡目前約6周，過年前1月25日進3公噸的飼料，1月27日開始吃到疑有問題的飼料，火雞不但有拉肚子的情況，也產生拒吃飼料、活動力下降、脫水等現象，雞隻從6日到8日陸續死亡，全場3900隻剩下不到500隻，損失慘重。

該禽場未有牧場登記，而曾姓飼主的飼料則是向邱姓經銷商進貨，得知火雞疑似吃到有問題的飼料，邱姓經銷商說，除六甲禽場外，彰化田尾、台南下營中庄、中營也有火雞場吃到同一批出場的飼料，近期也都陸續有體重減輕等相同狀況，懷疑是上游廠商出包。

邱姓經銷商強調，得知火雞出狀況後，他已趕緊調來其他的飼料，不過換的飼料都是原配方的飼料。邱所供應的火雞飼料，是由一家精料廠商與另一家粗料廠商合製而成。

他說，更換後的飼料只是從散裝飼料變成塑膠袋包裝，火雞食用後就無死亡等異常情況，實在不知道哪部分出問題，希望有相關單位能幫忙針對飼料進行檢驗，已自行將有問題的飼料採樣封存。

火雞禽場出現大量死亡情況也不排除是禽流感導致，台南市動保處得知後，9日派員前往六甲菁埔火雞場查驗，動保處處長吳名彬表示，初步排除是禽流感造成大量死亡，因若屬禽流感疫情，禽隻的肉冠、眼窩會有水腫且腳脛翻紅，但該場禽隻並無此狀況，不過仍有採樣送檢。

(中時)