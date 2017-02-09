崩潰！經典《情書》將拍陸版 網友：誰能取代柏原崇

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柏原崇在《情書》靦腆美少年形象深植人心。(本報系資料照)

《情書》去年在台灣重新上映。(本報系資料照)

日本導演岩井俊二經典作品《情書》找來中山美穗、豐川悅司、柏原崇演出，20年前在台上映，拿下3000萬票房佳績，至今仍是影迷心目中無可取代的純愛片經典。現在傳出陸方已向富士電視台買下該片版權，目前還在籌備劇本中。

傳《情書》將拍大陸版，據《新浪娛樂》報導，大陸新原野娛樂傳媒已證實這項消息，確定將拍《情書》大陸版，只是目前處於開發前期，還在籌備劇本，尚未確定演員與導演人選。

《情書》將拍大陸版一傳出，讓陸網友紛紛崩潰，微博罵聲四起「誰能代替柏原崇」、「誰演都被罵」、「什麼鬼？」懇求製作方高抬貴手，就怕毀掉心目中的經典神作。

岩井俊二電影《情書》，故事敘述著一封原本出於哀思而寄往天國的情書，卻大出意料收到同名同姓的回信，並且逐漸挖掘出一段深埋多年卻始終沉靜的純真單戀，真相大白之後前塵往事與今時愛戀纏繞出了一段痴情悽美的摯愛情深。《情書》的靈感來自一部黑白作品，鈴木清順1959年的同名短片《Love Letter》。

(中時電子報)