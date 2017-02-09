「走到哪，餵到哪」 林辰唏火車上哺乳噴母愛

林辰唏在火車上親餵母乳，被讚畫面好美。（圖／取材自林辰唏臉書）

林辰唏去年年底低調產子。（圖／中時資料照）

過去因為拍機車廣告《彎道情人》走紅的藝人林辰唏，去年11月被爆和交往5年、大20歲的導演林立書未婚生子，之後她即在臉書認了升格當媽，驚喜眾人，但她曾說仍想保有一些隱私，而較少分享家庭生活照，昨（8日）她難得曬和女兒同框照，親餵母乳的畫面，讓眾人直呼好有愛。

林辰唏昨在臉書貼出哺乳寶寶的照片，只見她在火車上拉低胸口的衣服，直接在公共場合親餵母乳，並寫下「哺餵是一件健康又自然的事情，同時也是一件幸福的事」，洋溢滿滿母愛。此舉引來許多媽咪網友共鳴，但也有人無奈留言「可惜親朋好友以外，大部分的人還是帶著異樣且讓人不適的眼光」，不過，還是有很多人支持「走到哪，餵到哪」的行為，大讚畫面好美又溫馨。

(中時電子報)