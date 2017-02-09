竹科人擠破頭就是要吃 薑母雞生意翻倍
拜歷年最晚寒流之賜，新竹市薑母雞、鴉、羊肉爐等業者生意大幅提升，不少竹科人下班後揪三五好友專程趕赴市區，大啖薑母雞兼小酌，業者生意紅不讓，透露營業額倍增，雞、鴨下鍋速度快跟不上翻桌率。
新竹市知名薑母雞業者李小珍表示，他們這行「看天做生意」，以往農曆春節後氣溫回升，客源緊縮，業界普遍進入「淡季」，不料寒流說來就來，原物料需求度大增，她看準時機加緊進貨，營業額成長1倍以上。
竹科人張先生9日傍晚下班後與同事相約吃薑母雞，沒想到才6點不到，門外就擠滿排隊的客人，他冒著低溫等了約半個多小時才有位，總算能大口喝熱湯、吃雞肉，暖心又暖胃。
李小珍說，除了招牌薑母雞之外，狀元雞、首烏雞、白參雞等的鍋物都供不應求，外帶、內用客人之多，是春節前難以預料的盛況。
(中時)
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