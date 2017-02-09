安倍會川普 將展示美日同盟不可動搖
日本首相安倍晉三明天將會晤美國總統川普，日本政府發言人表示，美日領袖高峰會最重要的主題，便是向國內外展示美日同盟不可動搖。
路透社報導，日本政府參與規劃高峰會的官員表示，安倍晉三會晤美國總統川普時，將為貿易、安全以及包括貨幣等總體經濟議題，提議新的內閣層級會談。
安倍盼以承諾在美國創造就業機會，及增強日本防衛力量，說服川普降低有關貿易及匯率等議題的火爆爭執，並堅守兩國數十年來的同盟關係。
日本內閣官房長官菅義偉在記者會說：「亞太地區安保情勢日益嚴峻，向國內外展示美日同盟不可動搖非常重要。」
他說：「這是美日領袖高峰會最重要的主題。」
菅義偉指出，另一重大要務是建設性討論如何進一步加強美日經濟關係，創造雙贏。
川普將日本與中國大陸及墨西哥相提並論，視為美國貿易赤字的元凶，批評日本汽車貿易「不公平」，並指控日本利用貨幣政策讓日圓貶值刺激出口。
首相幕僚柴山昌彥（Masahiko Shibayama）告訴路透社：「為擺脫通縮，我們運用貨幣寬鬆、財政政策和結構性改革。我們不投入競相貨幣貶值或鎖定特定水平。」
「日本汽車製造商透過美國子公司對美國就業做出貢獻，我們將以此事實為基礎作解釋。」（譯者：中央社羅苑韶）1060209
(中央社)
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