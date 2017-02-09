政院修法要求營業場所須標示防毒資訊
法務部今晚表示，行政院院會審議通過毒品危害防制條例修正草案，增訂特定營業場所應在入口明顯處標示毒品防制資訊等，違反最重可勒令停業。
法務部指出，為推動毒品防制業務，經參考國內相關基金制度及依據行政院核定的「有我無毒，反毒總動員方案」，由法務部設置基金，以拓展反毒經費來源並提升預算綜合成效。
另因青少年在娛樂場所施用毒品K他命或混用他種毒品、新興毒品的情形日趨嚴重，為消弭場所內施用及持有毒品行為，並阻絕毒品流竄，經參考國內相關法規及瑞典推動俱樂部防制毒品（Clubs Against Drugs）經驗，課予特定營業場所配合執行防制毒品措施的義務，以共同構築社區防制毒品網絡。
法部擬定毒品危害防制條例修正草案，修正要點首先為推動毒品防制業務，增訂由法務部設置基金。其次是增訂特定營業場所應執行防制措施。
也就是包括在入口明顯處標示毒品防制資訊、設置入口管理人員、通報警察機關處理、備置從業人員名冊等措施，增訂違反相關規定的罰則，最重可勒令停業。
法務部表示，希望立法院能盡速通過修正草案，共同建構反毒的完整防線，展現政府強烈反毒決心。1060209
(中央社)
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