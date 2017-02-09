AIT鋼鼓爵士之夜 推廣美國音樂文化
美國在台協會（AIT）今天在捷運中山站邀請民眾一起參與「強納森‧史凱爾斯鋼鼓樂團」快閃秀，現場演出同時推廣美國的獨特音樂文化。
AIT美國中心主任蘇阿麗受訪表示，來自美國的「強納森‧史凱爾斯鋼鼓樂團」（Jonathan Scales Fourchestra）9日至15日來台訪問，這是美國音樂出訪計畫（American Music Abroad）的其中一站。
蘇阿麗說，這次快閃秀不只是表演，代表著美國文化，展現美國多元文化的一面。鋼鼓更是一種特別的音樂，希望讓台灣民眾體會美國特色音樂類型，一起同樂。
AIT處長梅健華致詞時說，「強納森‧史凱爾斯鋼鼓樂團」今天以鋼鼓爵士之夜快閃秀揭開這次訪台序幕。明天開始將巡迴淡水、宜蘭、台東，並與台灣多個具特色的樂團一起演奏。
AIT今天在臉書直播這場快閃秀，此外，AIT也在臉書放上梅健華和AIT官員下午在鋼鼓樂團在林安泰古厝的表演，場面互動充滿趣味。1060209
(中央社)
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