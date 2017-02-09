迎平昌冬奧 達人教你冬天遊韓國

2018年冬季奧運將在韓國平昌舉辦，韓國觀光公社台北支社也設立體驗區，透過虛擬實境讓民眾搶先體驗，10日還會舉辦冬季旅遊講座。

韓國冬天怎麼玩？滑雪賞美景當然不可錯過，韓國觀光公社說，配合2018年在南韓江原道舉辦的平昌奧運，台北支社已設立了VR體驗區，要讓民眾透過虛實境，感受韓國之美，若是寫下祈願卡，還有機會獲得禮物。

為推廣2018年平昌冬季奧運，韓國觀光公社台北支社也將在明天舉辦講座，邀請作家Athena娜娜分享他的冬季遊韓經驗，還有會最夯韓劇鬼怪、師任堂的景點介紹，有興趣的民眾可上韓國觀光公社台北支社網站報名。1060209

(中央社)