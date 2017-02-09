中華電網路異常 NCC：通報修復完成

我要評比

(中央社記者鄭景雯台北9日電)中華電信用戶上網Google在今下午發生障礙，國家通訊傳播委員會(NCC)表示，中華電信第一時間向NCC通報，障礙是中華電信與Google雙方路由設定異常造成，已完成修復。

中華電信下午傳出網路異常，NCC表示，障礙地點為台北，障礙是中華電信與Google雙方路由設定異常造成，影響範圍為中華電信寬頻用戶與手機用戶使用Google部分應用服務異常，經NCC督導中華電信搶修，已於今天下午3時20分完成修復，訊務逐漸恢復正常。

NCC表示，基於全盤掌握電信關鍵基礎設施之維運與安全防護，將持續追蹤瞭解這次障礙發生的確切原因。1060209

(中央社)