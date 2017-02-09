海洋資源復育 復育離岸藻類開發漁業資源

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海科館和水試所合作要在望海巷近岸復育藻類。海科館提供

國立海洋科技博物館和農委會水產試驗所今天簽立合作協議書，雙方首度合作復育藻類，未來將潮境海洋中心及望海巷海灣海域為主，要在離岸培育馬尾草、石蓴等藻類吸引魚群聚集，藉此在近岸形成整串食物鏈，已進一步開發漁業資源。

海科館及水試所首度合作要做海洋環境監測、資源調查與復育計畫，首步就要在基隆望海巷登場，要在離岸復育馬尾草等藻類，藉此吸引魚類返回近岸覓食，以擴充近岸漁業資源。

海科館產學交流組主任施彤煒表示，水試所希望能找尋擴充海洋漁業資源方法，認為海科館所屬潮境海洋中心，無論是人員專業技術及望海巷海灣培育空間，非常適合作藻類育苗工作。

施彤煒說，若馬尾藻、石蓴等藻類能先在望海巷近岸海灣育苗或是形成中間育成階段，之後有望能夠將技術再移植桃、竹、苗等地有海洋風力發電海域，透過在近岸復育藻類吸引魚群聚集覓食，藉此進一步擴充近岸漁業資源。

海科館館長吳俊仁指出，海科館很高興能開創「博物館與水試所合作」的新模式，首度與博物館結合整合海洋資源復育計畫，並以夥伴同盟關係健全海洋生態環境而努力，將為地方及海洋觀光發展帶來新契機。

(中時)