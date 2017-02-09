動保所將認養率提高到74％ 十二夜導演驚呼

《十二夜》導演Raye今天抵達位於基隆七堵寵物銀行參訪。(黃靖惠攝)

《十二夜》導演Raye今天抵達位於基隆七堵寵物銀行參訪。(黃靖惠攝)

《十二夜》導演Raye今天抵達位於基隆七堵寵物銀行參訪，當得知動保所成立3年內就將認養率提高到74％忍不住驚呼「怎麼辦到？」而基隆市動保所長陳瑞濱也宣布，為了更有效控管流浪動物源頭須修改《基隆市犬隻管理辦法》，停發寵物繁殖及買賣業許可證，預計下周一提案送由市府審議。

動保所長陳瑞濱帶領Raye參觀園區，並講解動保所3年前成立，除對流浪貓犬絕育控管數量，並和業者合作設立「認養櫥窗」增加流浪貓狗曝光度，更從去年6月開始，停止核發寵物繁殖及買賣業許可證，藉此有效控管寵物源頭。

「控管源頭比甚麼都重要！」陳說，動保所去年6月起自主性停發許可證給新業者，避免有新業者再擴大經營寵物繁殖及買賣事業，目的從源頭控管將全市維持在16張家以內，並已草擬《基隆市犬隻管理辦法》修改辦法，預計下星期一將提市府審議。

(中時)