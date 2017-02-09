澎湖賞龜公車 探訪各廟乞龜文化

澎湖歡慶元宵，縣府自11日起一連天推出「52澎湖公車」賞龜公車，每人只要150元，可欣賞全島各主要廟宇的乞龜，還可獲贈澎管處限量版「烏龜公仔」和瀏覽媽宮文化園區。

澎湖縣政府表示，元宵節是澎湖人最重視的民俗節慶之一，今年元宵節適逢周休假期，適時推出「賞龜公車」，每位民眾只要150元，搭乘公車可免交通管制之苦，還有導覽人員沿途解說澎湖特有的風俗民情。

澎湖縣政府同時推出元宵乞龜隨手拍，將元宵即景上傳縣府逍遙遊，有機會獲得澎湖冬季旅遊金。

澎湖乞龜公車，除可欣賞大米包龜、金錢龜、海菜龜、高麗菜龜及外垵漁火，凡報名參加乞龜遊程，可獲贈澎管處限量可愛烏龜公仔，憑票根還可以免費預約隔日的媽宮文化列車，包含有專人帶領遊覽觀音亭、篤行十村中的潘安邦故居及張雨生紀念館、天后宮、中央老街等等。1060209

(中央社)