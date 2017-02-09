川普致信習近平 環時：拜晚年釋善意

我要評比

中國大陸環球時報今天發表社評指出，美國總統川普8日致信中國大陸國家主席習近平，除了向中國人「拜晚年」，也釋出善意訊號，中美關係發展正不斷累積令人樂觀的跡象。

白宮美東時間8日公布，川普在致習近平的信中，感謝習近平先前祝賀他就任美國總統，並祝福中國大陸人民元宵節快樂，雞年興旺。川普還說，期待與習近平共同推動惠及中美的建設性關係。

環時9日下午發表社評指出，這封信被廣泛視為美國新政府向中國大陸發出的善意訊號。

川普就任美國總統近3週來，白宮對外聯絡十分活躍，但中美最高領袖這段期間沒有聯繫，受到輿論關注。社評說，川普以向中國人「拜晚年」的方式「滿足了人們的『等待』」。

社評指出，川普團隊在候任期間有些針對中國大陸核心利益的強硬言論，1月20日後情況出現一些變化，川普團隊對北京的表態傾向克制，川普女兒伊凡卡（Ivanka）到中國大陸使館參加春節慶祝活動尤其獲得積極解讀。

環時認為，中美關係近幾個月的軌跡既出人意料且令人不安，同時在整體上朝著合乎大國戰略關係邏輯的方向靠近，「令人樂觀的跡象處於不斷積累中」。

社評指出，中美雙方不是盟國，戰略互疑重，但兩國經濟合作之緊密在全球首屈一指，雙邊關係的大結構應當會保持下去。

環時表示，川普向美國選民提出「美國優先」無可厚非，但與此同時，白宮需要理解北京方面「中國優先」的價值和利益取向。良好的中美關係應是「美國優先」與「中國優先」彼此關照、妥協的結果。1060209

(中央社)