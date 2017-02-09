檢警總動員 瑞芳宣導反賄選
全國農、漁會即將改選，由新北市警局瑞芳分局和基隆地檢署組成的「反賄選宣導大隊」，今天前往大街小巷掃街，向民眾宣導反賄選。
「反賄選宣導大隊」由瑞芳警分局長林泰裕和基隆地檢署觀護人等人組成，一行人下午從瑞芳警分局出發，沿明燈路、中正路、瑞芳車站、逢甲路、農會、漁會等處發放宣導品，呼籲選民「i幸福，檢舉賄選，人人有責」，希望大家發揮監督力量，一起反賄選，營造乾淨、公平的選舉。
林泰裕表示，民眾若發現疑似賄選情事，可撥打檢舉專線0800-024099，撥通後再按4，若因檢舉而破案，最高可獲獎金新台幣200萬元，另外，買票、賣票最高也可判3年，若以暴力脅迫妨害選舉，最高則可判5年徒刑，呼籲民眾切勿以身試法。1060209
(中央社)
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