去年備戰太早 桃猿明赴石垣島靠年輕人
Lamigo桃猿將在明天一早啓程飛往石垣島，與日職羅德隊進行2場交手，有了去年的經驗，總教練洪一中表示，今年希望球員能依照正常步調調整，還是準備季賽為重，因此這2戰預計以年輕投手為主。
桃猿隊連續2年在2月赴出征石垣島與羅德進行「亞洲門戶交流賽」，但去年球隊為了準備此賽事，調整節奏提前，因此影響季賽表現，洪總說：「去年第1次去，要大家全力備戰，怕比賽打得不好看，但去年準備得太早了，季賽不太理想，今年就正常調整就好。」
雖然赴石垣島的名單去年就已公佈，但其中包括主力球員王溢正等人調整還未到比賽狀態，預計不會上場，2場比賽的先發將交給林樺慶和劉昱言，設定至少投5局，洪總說：「年輕人準備本來就要提早，一些資深球員就視他們狀況再安排。」
桃猿出征石垣島名單：
投手：王溢正、林樺慶、陳禹勳、張明翔、林國裕、葉文淇、劉昱言、游宗儒、林柏佑、鄭佳銘
捕手：林泓育、張閔勛、劉時豪
內野手：朱育賢、林承飛、楊岱均、張煒謙、董子浩、梁家榮、馮健庭
外野手：王柏融、陽耀勳、鍾承祐、林政億、余德龍
(中時電子報)
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