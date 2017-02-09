7旬翁外出買手機忘記回家路 熱心警助返家
罹患帕金森氏症72歲陳姓老翁坐著輪椅，獨自外出購買手機，回家途中，疑似病發，忽然忘記回家的路，停留在新北市中和區景安路的商家前，熱心的民眾發現，報警協助護送返家。
中和警分局景安派出所獲報，警員朱宇軒與警專實習生李映昕等2人前往處理，2名員警推著輪椅把老翁護送到派出所休息，老翁因病發口齒不清晰，員警聽不出來再說什麼，試著以警用電腦，人臉辨識系統資訊，來查明老翁身分，無耐，老翁身體不聽使喚，不停抖動，影像沒有辦法辨識。
所長蔡天瑞拿筆和紙，請老翁寫下自己名字，因手抖動很大，名字寫成一團，還是看不出來再寫什麼，於是再請老翁寫下家裡電話，雖然歪七扭八寫的不清楚，6、7個員警圍在一起研究把數字拼湊起來，終於撥通電話，找到家屬，員警再次推著輪椅護送老翁回家。
家屬向警方說，陳翁多年前罹患帕金森氏症，病情時好時壞，狀況好時，會自己出門，在自己住家附近活動，沒有遇過忽然病發狀況，以後會小心照顧。
(中時)
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