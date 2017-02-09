府：懂二二八精神 政府不會對人民暴力

總統府發言人黃重諺說，紀念二二八，最重要的精神就是記取教訓，牢記人民才是國家的主人，牢記自由民主才是立國的基石，有這樣的體認和實踐，政府就不會對人民暴力相向。

二二八事件今年屆滿70周年，媒體報導，中國大陸國台辦發言人安峰山8日在記者會表示，大陸有關部門將舉辦系列紀念活動。

總統府發言人黃重諺今天受訪指出，府方不直接回應國台辦的說法，不過，總的來說，紀念二二八，最重要的精神就是記取教訓。

黃重諺指出，牢記人民才是國家的主人，牢記自由民主才是立國的基石，有這樣的體認和實踐，政府就不會對人民暴力相向，不同的主張和意見，都會因為被充分包容廣泛討論而終究凝聚成進步的力量，不會成為入人於罪的藉口。

他說，任何一個社會，願意站在這個基礎上討論、深省，並且因此惕勵改革，都是好事。1060209

(中央社)