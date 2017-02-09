索馬利亞新任總統法瑪卓 擁有美國籍
東非國家索馬利亞國會昨天經過兩輪投票，55歲前總理法瑪卓以184票擊敗現任總統穆罕默德的97票，當選第9任總統。他同時也是第一位擁有美國籍的索馬利亞總統。
索馬利亞（Somalia）地形狹長，土地面積大約64萬平方公里，人口大約1200萬，全國信奉伊斯蘭教，但長年為叛軍青年黨（al-Shabaab）所擾，無法舉行全國大選投票，只好採取國會投票的選舉制度。
即使做好萬全維安準備，極端分子依然於選前夜晚發射兩枚砲彈，擊中選舉所在地附近。
昨天選舉結果出爐，成千上萬民眾湧向街頭歡呼，民眾高喊「索馬利亞即將成為另一個索馬利亞了。」
法瑪卓（Mohamed Adbullahi Farmajo）於1985年出任駐美國大使館一等秘書，自此長居美國，並於2009年以47歲獲得美國紐約州立大學水牛城分校碩士學位，畢業論文題目是「美國對索馬利亞的戰略興趣：從冷戰時代到反恐戰爭」。
2010年起，法瑪卓回國出任總理一職，極力驅趕青年黨遠離首都摩加迪休（Mogadishu）。
法瑪卓獲選成為新任總統後表示，這個勝利屬於全民，代表索馬利亞人民全體利益。
他說：「這是個團結的時代，也是索馬利亞民主與反腐敗的開始。我知道，前途艱困，任重道遠。」
索馬利亞的嚴重貪腐最為國際間所詬病，有反腐團體指出，此次總統選舉可能是史上每票最昂貴的一次選舉。
新總統面臨的巨大挑戰不僅是青年黨，國內大幅衰退的經濟、即將於2020年撤走的2萬多名維和部隊、預備於5月關閉兩國邊境世界上最大難民營的肯亞，以及如何支撐數以百萬計預備重返家園的難民，在在都是新總統的嚴峻考驗。1060209
(中央社)
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