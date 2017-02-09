副總統：台日人民友好 已超越國界隔閡

副總統陳建仁今天接見日本三重縣知事鈴木英敬等人說，台日兩國人民之間的交流與友好，已經超越政治與國界的隔閡；他希望能繼續深化兩國的各項交流。

陳副總統今天接見日本三重縣知事鈴木英敬一行，歡迎訪賓們來台參加「台灣燈會」；他期盼，在既有的堅實基礎上，能繼續深化兩國的各項交流，並促使雙方的友好關係與親近感持續發展。

副總統說，鈴木知事曾多次率團訪台，是日本各都道府縣中最年輕也是最親台的知事；在鈴木知事的大力促成下，日本三重縣已陸續與新北市及高雄市簽署友好協定，強化雙方關係，這是台日地方交流的最佳典範。

陳副總統指出，日本是台灣的重要夥伴，也是台灣人民最喜愛前往旅遊的國家，根據民調顯示，兩國人民無論是最喜歡的國家或是最想親近的國家，都是台灣和日本，顯示兩國人民之間的交流與友好，已經超越政治與國界的隔閡。

他說，2013年日本三重縣曾在鈴木知事的促成下，主辦「台日觀光高峰會」，台日旅遊相關單位及業者都踴躍出席與會，會後並發表「三重宣言」，成功促進兩國觀光交流。

副總統說，根據交通部觀光局統計，去年台日互訪人數已突破600萬人次，其中日本來台人數將近190萬人次，期盼鈴木知事能繼續鼓勵三重縣民來台觀光，親身體驗最親日、最友好、最安心及安全的台灣之旅，以增進國民相互理解，創造雙贏。

在經貿方面，副總統也談及，日本三重縣的運輸機械製造、電氣機械及石油化學等製造業都十分發達，政府非常歡迎三重縣的企業參與台灣創新產業計畫及新南向政策，期開創更多產業交流合作的機會，共創雙贏，使台日關係更上層樓。

另外，陳副總統也提到，今年「台灣燈會」的主燈命名為「鳳凰來儀」，鈴木知事率團來訪，也象徵「鳳凰來儀」，相信台日關係必定能在新的一年飛向新紀元。1060209

(中央社)