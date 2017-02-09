試院延半年改月退 綠委：國庫多花4億

民主進步黨籍立法委員鄭運鵬今天說，政府原規劃7月起將公務員退休金半年俸改為月領，考試院卻從去年底拖到1月才通過，導致新制拖延半年實施，國庫半年就多4億元利息負擔。

鄭運鵬下午在社群網站臉書（Facebook）發文指出，105年9月他在立法院總質詢時，關切「黨職併公職」、「政務併事務」及退休金半年俸改為月領等議題，行政院長林全當場表明支持，並列入優先處理項目。

鄭運鵬說，退休金半年俸改為月領因不涉修法，只要修改行政命令可立即執行。因此，行政院人事行政總處協調銓敘部，依行政程序法預告程序，完成「公務人員退休法施行細則第31條及第40條修正草案」，並於105年12月22日以臨時提案方式，提報考試院會議審查。

他說，若在去年底公告，就可以在今年7月開始實施。但考試院會在臨時動議討論此案時，卻將該案交給由考試委員楊雅惠、蕭全政、周萬來、張明珠、趙麗雲、詹中原、周志龍、謝秀能及銓敘部長周弘憲組成審查小組，並由楊雅惠召集，但未定案。

鄭運鵬指出，考試院審查小組拖到1月5日才召開審查會，審查報告一直到今年第1次月退俸發放日1月16日的隔日才完成，送交1月19日考試院會議。顯然是用審查之名，硬是讓半年俸改為月領，必須拖延半年才能實施，這樣國庫半年就多出新台幣4億元利息負擔。

他說，如此簡單的月退俸發放方式改革，竟也在考試院卡了近4個月，也凸顯整體考試委員對於年金改革的杯葛態度，「半年俸」是最簡單的年金改革措施，「從去年9月竟然可以拖延至此，令人遺憾」。1060209

(中央社)