與川普首度舉行高峰會 安倍啟程飛美

日本首相安倍晉三今天啟程前往華府，將與美國總統川普舉行首次高峰會談，他在機場對媒體表示，此行是為了讓美日同盟更強韌，讓美日經濟關係更發展。

安倍此次美國行，將於日本時間11日凌晨與川普（Donald Trump）舉行高峰會談，這也是安倍與川普兩國領袖第1次舉行高峰會談。

安倍今天從東京羽田機場出發前，在機場對媒體表示，希望這場美日高峰會能釋放訊息，讓大家知道美日同盟關係是屹立不搖的，他與美國總統川普之間將使美日同盟關係更鞏固、強韌。

安倍表示，美日經濟關係至今都是以雙贏的關係持續發展的，此行也希望能確認基於自由且公正的規則的美日經濟關係將可更進一步發展。

安倍還對媒體表示，很期待在美國佛羅里達州打高爾夫球，他會與妻子以及川普伉儷，4人共進晚餐。

不過，安倍將與川普一起打高爾夫球一事，近日成為媒體報導焦點。

安倍說，曾聽過他外公、也就是已故前日本首相岸信介說過曾與美國總統艾森豪打高爾夫球的事，有時打得好，有時打得不好。岸信介告訴他，看到艾森豪沒能讓球進洞時的懊惱模樣，2人的距離急速拉近。因此安倍希望與川普之間，也能夠藉由非工作上的關係來建立強力的互信關係。

川普已簽署行政命令，宣布美國退出跨太平洋夥伴協定（TPP），希望以締結雙邊貿易協定的方式進行。此外，川普批評日本的金融外匯政策、汽車市場等。

一般預料，安倍此行將向川普說明日本企業可對美國的就業機會的創造做出重大貢獻等立場。安倍也想針對美日藉由貿易與投資的擴大，以促成亞太地區經濟發展一事，與川普進行意見交換。

安倍希望與川普建立美日領袖間的互信關係，同時也將確認美日同盟關係的重要性，並確認美日為了世界及亞太地區的和平與安定將攜手共進的方針。1060209

(中央社)