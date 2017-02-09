戰略顧問陳燊齡辭世 蔡英文：是軍人最高典範

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陳燊齡上將辭世，蔡總統得知後至表惋惜與不捨。(中時報系資料照片)

戰略顧問陳燊齡上將今天辭世，蔡英文總統深表惋惜，並推崇陳上將一生貢獻與報國節操是軍人最高典範。

總統府發言人黄重諺表示，對陳燊齡上將的辭世，蔡總統得知後至表惋惜與不捨，除請國防部長馮世寬部長向陳將軍家人致上哀悼之意，並指示國防部全力協助家屬辦理後續相關治喪事宜。

他說，陳燊齡上將少懷壯志，年輕時便投身軍旅，除了經歷重要戡亂戰役，更是我國空軍首批赴美接受噴射戰機換裝訓練的優秀空軍軍官，並參加台海戰役，成功捍衛國家領空安全，戰績彪炳，軍旅生涯期間歷任空軍作戰司令部司令、空軍總司令、參謀總長等要職，畢生以獻身國防安全捍衛國家為最高職志。

府方表示，陳戰略顧問一生的貢獻與報國節操，足堪我國軍人最高典範，蔡總統深表感佩與推崇，對於他的離世，總統深感不捨與惋惜，並指示國防部與總統府全力協助陳上將遺族辦理後續治喪事宜。

(工商)