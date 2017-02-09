中美重啟談判進口影片配額 中方可望讓步好萊塢片商振奮

中美5年前協議的進口影片配額與院線抽成比例，今年2月到期，雙方正在就新的條件展開磋商。根據媒體爆料，中方可能會做出讓步，除了增加進口影片配額外，在院線抽成比例上也可能提高，這項動作，讓好萊塢片商相當振奮，有機會藉此增加數十億美元的收入。

(旺報)