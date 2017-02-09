男駕車違規紅燈右轉 高巿警保大查獲毒品

高巿警保大特勤中隊警員鄭銘逸、曾奕維及吳孟謙等3人於7日深夜0時許巡邏經九如路、臥龍路口，發現1部自小客車違規紅燈右轉，盤查後在周姓駕駛車上查獲毒咖啡31包重87.53公克及K他命4包重12.81公克。

從事水電周男20歲，本避重就輕交出1包毒品，後來警方眼尖發現他有製作毒品包裝樣式的壓模機，追問後對方如「哆啦A夢」的神奇口袋，陸續從褲子內取出多包毒品，包括Hello Kitty造型毒品軟糖，並有工具依個人需求製造不同款式毒品包裝。訊後依毒品罪送辦。

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(中時)