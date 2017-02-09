北大閱讀報告 女生平均借書多男生2本
北京大學圖書館在官網發布「2016年閱讀報告」，分析北大師生使用圖書館資源的情況。報告指出，紙本書外借數量下降明顯，電子資源利用穩步成長，女生平均比男生多借2本書。
澎湃新聞今天報導，北京大學圖書館服務宣傳推廣團隊從圖書借閱量、電子資源檢索下載情況和各院系借閱排名等方面，分析北大師生在2016年使用圖書館的情況。
報告顯示，紙本書的外借數量下降明顯，而電子資源的利用情況卻在穩步成長。與2012年相比，2016年紙本書的外借數量下降約26%，電子資源全文下載篇數卻成長近60%。
整體來說女生更愛讀書。借書讀者所占比例，女生比男生高11%；每人平均借書量，女生比男生多近2本。
從數據來看，北大師生最愛的作者有魯迅、東野圭吾、金庸、錢穆等。
從預約圖書排行榜來看，排名前10書籍包括東野圭吾的「解憂雜貨店」和「白夜行」，以及「耶路撒冷三千年」、「無聲告白」、「三體」和「如何閱讀一本書」等。1060209
(中央社)
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