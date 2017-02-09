淡水7.3度入冬最低 氣象局：不是最冷

寒流來襲，氣溫直直落，中央氣象局觀測，晚間7時28分，淡水測得攝氏7.3度低溫，再度刷新今年入冬全台新低溫。

寒流持續發威，中央氣象局表示，今天晚上氣溫持續下降，淡水晚間7時28分出現7.3度低溫，氣象局說，這還不是最冷，預估今晚到明晨氣溫將持續溜滑梯。

不過，氣象局表示，2004年淡水曾出現3.5度低溫，去年霸王寒流來襲，陽明山下雪，大台北下霰時淡水也出現3.8度，分別排行2000年以來的第1名和第2名，今天的7.3度還不算太低溫。1060209

(中央社)