上海迪士尼表現佳 挽救迪士尼獲利衰退危機

美商華德迪士尼最近公布最新一季財報（到2016年12月底止），儘管獲利有些衰退，但是表現已優於華爾街法人的預估，其中最大方功臣則是來自上海迪士尼的業績貢獻。華德迪士尼高層對上海迪士尼樂園的表現十分滿意，也因此化解華德迪士尼獲利大幅衰退的危機。

(旺報)