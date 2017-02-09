違規被攔交出毒品 忘記外套還藏西瓜刀

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本月6日傍晚5時許，26歲莊姓男子騎車行經高雄巿新興區南華路因闖紅燈遭轄區中山所員警攔查，莊男坦承過年前剛從勒戒所回來，警方問他：「身上還有『東西』嗎？」他從外套口袋交出1包安非他命0.6公克。

員警發現莊男外套鼓鼓的，露出一角是西瓜刀，趕緊將刀拿出來後喝斥莊男是不是要襲警？莊男急得跪下解釋「我只是要自己交出來」訊後依毒品罪及社維法送辦。

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(中時)