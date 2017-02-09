寒流來了！薑母鴨、羊肉爐業者湧商機
入冬最低溫報到，薑母鴨、羊肉爐業者終於等到商機，晚上用餐時間每家店面幾乎爆滿，業者也多準備3成食材備戰，不僅店面出現人潮，大賣場這兩天薑母鴨等冷凍料理包也是熱門銷售商品。
竹南鎮羊肉爐蕭姓業者指出，氣溫明顯下降，中午用餐時就出現人潮，平常僅2、3桌散客，昨天有社區婆婆媽媽包場吃補，傍晚5點後也陸續湧入客人，預估寒流報到首日，營業額可成長2、3成。
大潤發苗栗頭份店生鮮經理張新有表示，苗栗多山，氣候變化明顯，一降溫民眾購買火鍋料、薑母鴨等冷凍料理包相當踴躍，這兩天火鍋料銷售量成長約5成，各式冷凍調理包業績也成長3成。
張新有觀察苗栗頭份店銷售情況，冷凍調理包以雅方薑母鴨冷凍料理包最熱門，每天約可賣出80至100包，火鍋料以桂冠餃類組合包賣的最好。
(中時)
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