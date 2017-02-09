胡歌息影留學玩真的 辦美簽證被撞見

網友分享胡歌出現辦美簽證處照片。（圖／取自新浪娛樂）

胡歌面露靦腆微笑。（圖／取自新浪娛樂）

網友發文曝遇到胡歌。（圖／取自新浪娛樂）

胡歌將暫時息影到國外留學。（圖／中時資料照片）

大陸男星胡歌先前宣布將暫時引退演藝圈，到國外留學進修，今(9日)有網友在辦理美國簽證處巧遇胡歌，可見他打扮低調、穿著棕色大衣，但高挑身材與帥氣五官仍相當吸睛，星味不減，過程中胡歌來者不拒，親切與工作人員微笑合影，讓人看到男神私下溫柔的一面。

「梅長蘇」胡歌今年過年和「靖王」王凱同登上央視春晚獻唱，他接受專訪表示因年輕時就出來工作，大學時光過得不完整，便毅然決然放下光環到美國進修，目前唯一擔心的是外語能力和適應異國生活，至於是否會趁機找個外國人女友？胡歌則賣關子笑回：「這就說不準囉」，顯示對新戀情仍有期待。

據《新浪娛樂》報導，近日有網友在辦簽證處撞見胡歌，讚對方：「正值當紅能靜下心去出國深造，老胡等你回來娶我」，透露胡歌過程中帶著靦腆微笑一一與眾人合影，還送工作人員簽名照片，讓粉絲驕傲說：「好有親和力，各個年齡層通吃」、「擋不住的帥氣，等你學成歸來」。

(中時電子報)