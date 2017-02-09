陳冠宇小投1局 中華隊靠火力險勝澳洲業餘隊
(更新訪問20:33)中華隊今進行澳洲移訓第二場熱身賽，對上澳洲業餘隊溫莎皇家，雖然中華隊此役先發呂彥青，首局就被擊出2分炮，不過中華隊也隨即展現猛烈炮火，兩隊上演打擊戰，終場中華隊以13比8險勝皇家，拿下澳洲移訓熱身賽二連勝。
此役中華隊派出呂彥青先發，主投3局失6分，被轟出2發全壘打，中華隊全場動用7名投手，陳冠宇昨日清晨抵達澳洲，此役也上場中繼一局，被擊出2支安打失1分。
賽後呂彥青表示，今天其實感覺還不錯，不過被打兩支全壘打，也是自己接下來加強的重點，盡量減少長打才不會造成自己危機。
另外中職投手群，蔡明晉、潘威倫、王鏡銘、黃勝雄與陳鴻文，此役也都上場小投1局，只有黃勝雄被擊出1支安打加上高飛犧牲打失1分，其餘都展現壓制力，王鏡銘與陳鴻文更都展現Ｋ功，飆出3次三振。
打擊部分，中華隊發揮出色，首局就靠著高國輝與林智勝的背靠背全壘打，超前比分，蔣智賢與胡金龍也各在5、6兩局開轟，全隊共擊出15支安打，包含4發全壘打，打出驚人火力，終場以13比8擊敗皇家隊。
總教練郭泰源賽後說：「練習賽就是讓球隊盡快進入狀況，今天呂彥青主要是投球姿勢還不穩定，還需要針對控球再去調整外，其他選手狀況在教練團掌握中，也希望大家繼續努力。」
(中時電子報)
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